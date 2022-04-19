Враг полномасштабным вторжением убил 205 украинских детей

В офисе генпрокурора рассказали, сколько детей пострадало от роSSийско-украинской войны, информирует ZN.ua.

Враг полномасштабным вторжением убил 205 украинских детей
© pixabay/_alicja_

В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 205 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще 367 детей получили ранения.

«Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 367», – сообщили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 118;
  • Киевской области – 108;
  • Харьковской области – 91;
  • Черниговской области – 54;
  • Херсонской области – 43;
  • Николаевской области – 40;
  • Луганской области – 36;
  • Запорожской области – 25;
  • Киеве – 16;
  • Сумской области – 16;
  • Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.

Указано также, что из-за бомбардировок и обстрелов со стороны оккупантов повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

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