Враг полномасштабным вторжением убил 205 украинских детей

В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 205 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще 367 детей получили ранения.

«Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 367», – сообщили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 118;

Киевской области – 108;

Харьковской области – 91;

Черниговской области – 54;

Херсонской области – 43;

Николаевской области – 40;

Луганской области – 36;

Запорожской области – 25;

Киеве – 16;

Сумской области – 16;

Житомирской области – 15.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.

Указано также, что из-за бомбардировок и обстрелов со стороны оккупантов повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.