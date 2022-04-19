Враг полномасштабным вторжением убил 205 украинских детей
В офисе генпрокурора рассказали, сколько детей пострадало от роSSийско-украинской войны, информирует
В результате полномасштабного вторжения РФ погибли 205 украинских детей,
«Более 572 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. За последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 367», – сообщили в ОГП.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 118;
- Киевской области – 108;
- Харьковской области – 91;
- Черниговской области – 54;
- Херсонской области – 43;
- Николаевской области – 40;
- Луганской области – 36;
- Запорожской области – 25;
- Киеве – 16;
- Сумской области – 16;
- Житомирской области – 15.
«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в Офисе генпрокурора.
Указано также, что из-за бомбардировок и обстрелов со стороны оккупантов повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.