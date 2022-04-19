В Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрады
Никита Каракай рассказал о симптомах отравления примененного врагом химоружия, информирует
В Изюмском районе Харьковской области роSSийские оккупанты использовали химическое оружие,
«В Изюмском районе орки применили химическое оружие. По моим данным заряды с веществом были выпущены из РСЗО «Град». Газ образующийся после взрывов стелится по земле», – написал Каракай.
Он добавил, что симптомами отравления таким газом является покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания, потеря сознания.
«У потерпевших взяты анализы крови, одежда отправлена на экспертизу. По освобожденным селам информация уточняется», – добавил Каракай.
Отметим, что на установках РСЗО «Град» могут использоваться такие виды химических снарядов как 9М23 і 9М21.