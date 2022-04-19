В Изюмском районе оккупанты применили химическое оружие – экс-депутат горрады

В Изюмском районе Харьковской области роSSийские оккупанты использовали химическое оружие, сообщил бывший депутат городской рады Изюма Никита Каракай. По его словам, потерпевшие уже сдали анализы.

«В Изюмском районе орки применили химическое оружие. По моим данным заряды с веществом были выпущены из РСЗО «Град». Газ образующийся после взрывов стелится по земле», – написал Каракай.

Он добавил, что симптомами отравления таким газом является покраснение глаз, тошнота, рвота, нарушение дыхания, потеря сознания.

«У потерпевших взяты анализы крови, одежда отправлена на экспертизу. По освобожденным селам информация уточняется», – добавил Каракай.

Отметим, что на установках РСЗО «Град» могут использоваться такие виды химических снарядов как 9М23 і 9М21.