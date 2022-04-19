Не засеянными в этом году останутся треть украинских полей - ООН

Около трети украинских сельскохозяйственных земель в этом году будут не засеяны из-за высокого риска взрыва мин и боевых действий в определенных регионах, заявило Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов.
"До 30% сельскохозяйственных полей в Украине в этом году не будут использоваться для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы", - говорится в сообщении.
По прогнозам ООН, продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и роSSийского экспорта.
Вместо 30% сельскохозяйственных территорий в #Украина должны быть использованы для уборки деревьев, холмы, sunflowers, and corn this year. Ongoing hostilities может trigger global food catastrophe, as 36 z 55 country with food crises dependent on Ukraine and Russian exports. pic.twitter.com/2Rbe4cpzw7