Не засеянными в этом году останутся треть украинских полей - ООН

Около трети украинских сельскохозяйственных земель в этом году будут не засеяны из-за высокого риска взрыва мин и боевых действий в определенных регионах, заявило Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов.

"До 30% сельскохозяйственных полей в Украине в этом году не будут использоваться для посева пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы", - говорится в сообщении.

По прогнозам ООН , продолжающиеся боевые действия могут спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, поскольку 36 из 55 стран с продовольственным кризисом зависели от Украины и роSSийского экспорта.