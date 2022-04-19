В Одесской области войска РФ возобновили воздушную разведку

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Одесской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.

Братчук подчеркнул, что роSSийские войска возобновили воздушную разведку.

"Морская пехота РоSSии, которая должна была штурмовать Одессу, несет большие потери на полях битвы в других регионах Украины. 126 бригада береговой обороны РФ понесла до 75% потерь", - отметил спикер ОВА в Telegram.

Братчук призвал одесситов быть очень осторожными и не ходить на пляжи, поскольку там могут быть мины.