РоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский эксперт

Из 130-ти БТГ осталось лишь около 70-80-ти

РоSSия лишилась половины своих БТГ с начала войны против Украины - американский эксперт
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В РоSSии осталось лишь 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале войны.

Об этом в интервью ТСН сказал бригадный генерал армии США в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, сообщает "Укринформ".

Из примерно 160 батальонных тактических групп, которые россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того как подразделения начали отходить от Киева, россияне имели примерно 70-80 батальонных тактических групп. Это значительные потери. В результате в РоSSии осталось в наличии лишь 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале", - сказал Райан. По его мнению, это огромные потери.

"И самое главное, что у них, как кажется, нет контрактников или добровольцев, чтобы восполнить потери. Следовательно, часы тикают против армии президента Путина. Они теряют войска и части. И похоже, что они не могут создать новые войска и подразделения", - отметил он.

Кевин Райан также проанализировал, возможно ли, по его мнению, сейчас деблокировать Мариуполь и освободить Херсон. По его словам, боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели роSSийских военных отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительно, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться. Они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры, как маленькие группы держались много недель и месяцев", - сказал он.


Виктор Конев, ZN.ua

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