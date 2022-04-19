Оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву: фото и видео

Вечером в понедельник, 18 апреля, роSSийские оккупанты нанесли мощные удары по Николаеву. Местные жители сообщили о взрывах в разных районах города.

Об этом сообщает "Новости-N", информирует Апостроф.

Кроме того, в некоторых районах а также пригороде Николаева пропало электричество. Как рассказали некоторые жители, вибрация от взрывов была настолько сильной, что в некоторых домах начала течь из кранов вода.

Очевидцы сняли яркие вспышки взрывов в городе.

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля, роSSийские оккупационные войска нанесли авиаудары по Николаеву и Харькову, в результате которых многие погибли, а еще больше людей получили травмы.


Лена Руденко, Апостроф

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