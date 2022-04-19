Уроженца Франковщины осудили за службу в "ДНР"

Областная СБУ сообщает о решении суда заключить местного боевика "ДНР" на 15 лет лишения свободы, информирует ZN.ua.

Уроженца Франковщины осудили за службу в
Фото: Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области

Городской суд Ивано-Франковска заочно осудил местного жителя, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "Донецкой народной республики". По данным областного Управления СБУ, уроженец Калуша участвовал в противостояниях близ Углегорска, там получил ранения, а в феврале-марте 2015 года лечился в Донецке.

Кроме участия в боевых действиях против Украины, боевик распространял кремлевскую пропаганду на YouTube, ему заочно присудили 15 лет лишения свободы.

Осужденный Федор Галецкий работал на сепаратистов, исполняя обязанности радиотелефониста. Также вместе с роSSийскими пропагандистами записал видео, ключевые тезисы которого содержат кремлевские посылы. В частности, речь идет о том, что войск РФ на территории Донецкой области будто бы нет. А против сепаратистов украинские военные воюют «под дулами автоматов» представителей «Правого сектора».


Оксана Коваль, ZN.ua

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