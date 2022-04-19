Уроженца Франковщины осудили за службу в "ДНР"

Городской суд Ивано-Франковска заочно осудил местного жителя, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "Донецкой народной республики". По данным областного Управления СБУ , уроженец Калуша участвовал в противостояниях близ Углегорска, там получил ранения, а в феврале-марте 2015 года лечился в Донецке.

Кроме участия в боевых действиях против Украины, боевик распространял кремлевскую пропаганду на YouTube, ему заочно присудили 15 лет лишения свободы.