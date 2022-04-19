Пентагон: в Украине находится 76 роSSийских БТГ

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, помимо 76 батальонных тактических групп (БТГ), к северу от Украины находится еще около 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены, сообщает "Голос Америки" .

По словам чиновника, около 12 БТГ, находящихся в Украине, пытаются захватить Мариуполь.

«Наша оценка – Мариуполь все еще не захвачен», – сказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество роSSийских сухопутных войск.

По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль РоSSии, это освободит около 12 БТГ для использования на востоке или юге Украины.

«Это большое “если”, потому что украинцы все еще очень и очень упорно борются за Мариуполь», – подчеркнул представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве полагают, что у роSSийской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что РоSSия готовится к ней.