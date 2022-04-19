Пентагон: в Украине находится 76 роSSийских БТГ

Одиннадцать из них были введены в последние несколько дней

Пентагон: в Украине находится 76 роSSийских БТГ
© Facebook/ Азов

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, помимо 76 батальонных тактических групп (БТГ), к северу от Украины находится еще около 22 БТГ, которые, вероятно, будут пополнены, сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника, около 12 БТГ, находящихся в Украине, пытаются захватить Мариуполь.

«Наша оценка – Мариуполь все еще не захвачен», – сказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, в Мариуполе и вокруг него находится значительное количество роSSийских сухопутных войск.

По оценке американских военных, если Мариуполь перейдет под контроль РоSSии, это освободит около 12 БТГ для использования на востоке или юге Украины.

«Это большое “если”, потому что украинцы все еще очень и очень упорно борются за Мариуполь», – подчеркнул представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве полагают, что у роSSийской армии есть некоторый потенциал для проведения десантных операций в Черном и Азовском морях. По словам представителя Пентагона, пока нет никаких признаков того, что РоSSия готовится к ней.


Виктор Конев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В ходе боев под Николаевом формирования роSSийских оккупантов потеряли более 70% личного состава - перехватВ ходе боев под Николаевом формирования роSSийских оккупантов потеряли более 70% личного состава - перехват
Украине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны ЯпонииУкраине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны Японии
В Киеве сейчас находится более 2 млн человек, - КличкоВ Киеве сейчас находится более 2 млн человек, - Кличко
Италия приняла решение передать Украине оружиеИталия приняла решение передать Украине оружие
Энергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в УкраинеЭнергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в Украине
Ле Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с КитаемЛе Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем
The Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с РоссиейThe Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с Россией
Маляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в УкраинеМаляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине
Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в УкраинеАвстрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
В Украине возбуждено 7 500 уголовных дел против роSSийских захватчиковВ Украине возбуждено 7 500 уголовных дел против роSSийских захватчиков
Последние новости
Подгружаем последние новости