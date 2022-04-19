Командир "Азова" призвал предотвратить новую трагедию в Мариуполе: на кону жизни сотен мирных граждан

В окруженном оккупантами Мариуполе может повториться трагедия Драмтеатра, когда враг намеренно атаковал здание, в котором мирные жители массово прятались от его ракет.

Командир стоящего на страже города полка «Азов» Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с предупреждением. Он рассказал, что прямо сейчас сотни простых мариупольцев скрываются от вражеских снарядов в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь».

«Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни мирных граждан. Среди них – много детей всех возрастов, женщин, пожилых людей, семей защитников Мариуполя, которые скрываются от «русского мира» в подвалах и бомбоубежищах», - рассказал Прокопенко.

Он отметил, что для многих жителей города это место рядом с военными стало единственным возможным убежищем. РоSSийские оккупанты знают о том, что в убежищах находятся мирные граждане, однако продолжает целенаправленно наносить удары по «Азовстали».

В частности, Мариупольский городской совет 18 апреля сообщил о том, что оккупанты ударили по заводу сверхтяжелыми авиабомбами. При этом подчеркивалось, что в убежищах под «Азовсталью» находится не менее тысячи гражданских – в основном женщин, детей и пожилых людей.

Прокопенко напомнил о том, что ранее оккупанты уже обстреляли мариупольский Драмтеатр, в котором также прятались люди. Также под удары попадали городской роддом, школы и детсады.

«Я призываю политиков всего цивилизованного мира: организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями», - обратился к мировой общественности Прокопенко.

Также бойцы «Азова» показали кадры с женщинами и детьми, которые находятся в убежице.