В Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии: появились кадры

В Берлине подожгли машины участников позорного автопробега в поддержку россии: появились кадры

В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку роSSийских оккупантов

В центре Берлина неизвестные активисты сожгли шесть припаркованных автомобилей. Ранее владельцы этих машин приняли участие в автопробеге в поддержку агрессивной политике против Украины и вторжение войск оккупантов на ее территорию. Кадры опубликовали в местном издании EA Daily.

В позорной пророSSийской акции приняли участие несколько сот автомобилей. Теоретически все участники берлинского фестиваля "За войну" – эмигранты из россии. Сейчас берлинская полиция выясняет обстоятельства поджога и расследует преступление против частного имущества.

В то же время некоторые местные издания сообщают, что в Берлине в ту же ночь взорвали еще два автомобиля с украинскими номерными знаками. Вероятно, они принадлежат беженцам, которые уехали прочь от войны после вторжения армии рф.

Напомним, в Германии после военного нападения рф на Украину прошли под роSSийскими флагами один небольшой - в федеральной земле Рейнланд-Пфальц – и два крупных автопробега: в Бонне и в Берлине. В последнем, самом крупном, участвовали, по данным полиции, около 400 машин. Он начался в полдень 3 апреля на одной из окраин Берлина и проследовал сначала до главного вокзала города, на который ежедневно прибывают сотни беженцев из Украины, а затем – до другой окраины германской столицы.


Галина Струс, politeka.net

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