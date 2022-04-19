Враг подтягивает к Харькову новые ракетные дивизионы: где идет наступление

На Слобожанском направлении противник частично блокирует Харьков, продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов рф.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг проводит переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область.

В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий в этом направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

Кроме того, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.