Убийство Навального в Буче: стало известно, кем погибший был роSSийскому оппозиционеру

Навальный, которого оккупанты убили в Буче 12 марта, действительно оказался дальним родственником Алексея Навального. Возможно, его убили из-за фамилии.

Об этом пишет BBC NEWS Україна, информирует Апостроф .

Староста села Павел Навальный подтвердил журналистам, что Илья приходился дальним родственником роSSийского оппозиционера.

“Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед”, – сказал он.

Сам Павел является троюродным братом Алексея Навального.