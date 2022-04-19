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2022-04-19
Убийство Навального в Буче: стало известно, кем погибший был роSSийскому оппозиционеру
Навальный, которого оккупанты убили в Буче 12 марта, действительно оказался дальним родственником Алексея Навального. Возможно, его убили из-за фамилии.
Об этом пишет BBC NEWS Україна, информирует
Староста села Павел Навальный подтвердил журналистам, что Илья приходился дальним родственником роSSийского оппозиционера.
“Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед”, – сказал он.
Сам Павел является троюродным братом Алексея Навального.
Напомним, Илья Навальный погиб 12 марта от пулевого ранения в голову. Рядом с его телом лежал паспорт мужчины. Местные жители предполагают, что ВС РФ убили Илью Навального только из-за его фамилии.
Маргарита Лепс, Апостроф