Убийство Навального в Буче: стало известно, кем погибший был роSSийскому оппозиционеру

Навальный, которого оккупанты убили в Буче 12 марта, действительно оказался дальним родственником Алексея Навального. Возможно, его убили из-за фамилии.

Об этом пишет BBC NEWS Україна, информирует Апостроф.

Староста села Павел Навальный подтвердил журналистам, что Илья приходился дальним родственником роSSийского оппозиционера.

“Да, Илья был дальним родственником Алексея, есть общий прадед”, – сказал он.

Сам Павел является троюродным братом Алексея Навального.

Напомним, Илья Навальный погиб 12 марта от пулевого ранения в голову. Рядом с его телом лежал паспорт мужчины. Местные жители предполагают, что ВС РФ убили Илью Навального только из-за его фамилии.


Маргарита Лепс, Апостроф

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