Русские нацисты под Николаевом хотели казнить 30 заложников: их спасли украинские десантники

В Николаевской области роSSийские оккупанты хотели казнить десятки мирных жителей, взятых в заложники. Помешали таким намерениям Десантно-штурмовые войска Украины, информирует Апостроф.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что россияне взяли в заложники 30 жителей одного из поселков области. Мол, подозревали, что местные сдавали своим местонахождение роSSийских колонн. Они ходили по домам селян и в итоге вывели на улицу десятки людей, среди которых были и женщины.

"Связали скотчем руки за спиной, поставили всех на колени. Требовали признаться в корректировке или выдать того, кто помогал информацией для ВСУ. Мы молчали. Тогда оккупанты стали стрелять над головами. Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего изверги окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не скажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех", - говорят очевидцы.

Спасли заложников украинские десантники из 80-й бригады Десантно-штурмовых войск. Они нанесли сокрушительный удар по оккупантам. В результате ликвидировали 25 военных, а также уничтожили несколько единиц техники, включая командно-штабную машину.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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