В ходе боев под Николаевом формирования роSSийских оккупантов потеряли более 70% личного состава - перехват

Многие захватчики хотят лишь выжить, вернуться домой и расторгнуть контракты

В ходе боев под Николаевом формирования роSSийских оккупантов потеряли более 70% личного состава - перехват
© КГГА, Алексей Самсонов

В ходе боев под Николаевом ряд формирований роSSийских оккупантов потеряли более 70% личного состава.

Об этом рассказал один захватчик в перехваченном СБУ телефонном разговоре со своей женой.

"У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – пожаловался он.

Выжившие больше не верят в победу и думают только о том, как выбраться живыми. Некоторые сходят с ума, информирует ZN.ua.

"Выдвинулся – пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бледный", – жаловался оккупант.

Он признался, что думает не о победе, а о том, чтобы вернуться домой живым и расторгнуть контракт. "Второй раз я сюда не поеду!", - клянется захватчик.


Виктор Конев, ZN.ua

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