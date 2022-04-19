"Украина будет диктовать условия": Арестович рассказал, как аукнется россии попытка взять Мариуполь

Арестович

Арестович рассказал, как будет действовать украинская сторона, если орки попробуют уничтожить защитников Мариуполя.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что если погибнут защитники Мариуполя, то Украина, как и сказал Зеленский, выйдет из переговоров с россией. А это значит, что уже Украина диктует условия, и рф нечего ответить. Об этом спикер сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Арестович отметил, что сейчас роSSийское командование ставит перед собой единственную задачу в своей так называемой "спецоперации" – взять Мариуполь. Но в то же время, он напомнил слова президента Зеленского – если погибнут защитники Мариуполя, то Украина выходит из переговоров и просто будет добивать роSSийскую армию.

Алексей Арестович

"Тогда начнется совершенно другой период – Украина будет диктовать условия и будет сражаться, пока не погибнет последний русский подонок на нашей земле. И им нечего ответить, у них кризис и страшная политическая катастрофа, они не знают, как выходить из этой ситуации, прежде всего – на "внутреннем рынке". И всё, это победа Украины на самом деле", - сказал Алексей Арестович.


Галина Струс, politeka.net

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