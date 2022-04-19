РоSSия начала битву за Донбасс: актуальная карта наступления на фронтах

Полномасштабная война с роSSийскими оккупантами длится в Украине уже 55-е сутки. РоSSийские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились: на востоке РФ идет в атаку, а на северо-востоке украинские войска идут в контрнаступление.

Об этом свидетельствуют выводы аналитиков американского Института изучения войны, информирует Апостроф .

Они отмечают, что РоSSия начала наступление в Донецкой и Луганской областях, чтобы, как предполагается, достичь своих декларируемых целей — выйти на их административные границы. Рубежное, Попасную и Марьинку оккупанты пытались штурмовать при поддержке артиллерии, а до этого ограничивались некрупными атаками и обстрелами.