В суд передали дело настоятеля храма МП в Житомирской области за коллаборационизм

В Новоград-Волынском районе будут судить настоятеля церкви московского патриархата, который решил на проповеди призывать прихожан всячески поддерживать войну РоSSии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

«64-летний настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе, в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им «ценные» наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение роSSийской армии. Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РоSSийской Федерации прислали военных освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа», — сказано в сообщении.

Священнослужитель доказывал прихожанам, что это украинские войска убивают мирных жителей и разрушают их дома, а россияне идут их освобождать.

Услышав такие «проповеди», прихожане заявили в полицию.

В настоящее время обвинительный акт в отношении священника по факту публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины) передан в суд.