Для Украины разработан план послевоенного восстановления: что он предусматривает и кто над ним работал

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля провел совещание, в ходе которого был рассмотрен план послевоенного восстановления и развития Украины. Стратегический документ предусматривает обновление страны на всех уровнях: безопасном, экономическом, инфраструктурном и социальном.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, над планом восстановления работали украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства, информирует Апостроф.

"Все, над чем мы работаем, после согласования на соответствующих уровнях, быстро имплементируется. Работаем 24/7, чтобы все как можно скорее могли вернуться домой", — сказал Тимошенко.

План послевоенного восстановления Украины имеет комплексный алгоритм перестройки на новых принципах с использованием всех доступных ресурсов и возможностей. Он предусматривает покрытие материального ущерба, нанесенного войной, восстановление разрушенных инфраструктурных мощностей и структурную модернизацию украинской экономики.

"Особое внимание на совещании было акцентировано на проведении ряда важных экономических реформ", — акцентируют в пресс-службе Офиса Президента.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.


Иван Троянов, Апостроф

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