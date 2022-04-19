«Славутич в перспективе нужно будет отвести в Черниговскую область» - Безгин

После окончания войны границы некоторых областей Украины могут быть изменены для лучшего администрирования в условиях военного времени, а анклавы могут быть ликвидированы, заявил в интервью Ирины Федоров для ZN.UA председатель подкомитета Верховной Рады по админтерустрою Виталий Безгин.

«Там, где самые большие разрушения, — в Донецкой, Луганской, Харьковской областях, нужно корректировать общины, а не границы областей. А о границах областей можем говорить, когда есть какие-нибудь вкрапления — анклавы или эксклавы», - сказал он.

Одним из примеров такой необходимости является Славутич, который в перспективе нужно отвести в Черниговскую область.

«Это именно тот вопиющий пример, с которым было связано много предостережений. Громаду Славутича, по сути, сразу отрезали роSSийские войска. Славутич в перспективе придется отводить в Черниговскую область, чтобы избежать таких рисков в будущем. Если будет понимание, что для военных администраций не было удобно работать в такой конфигурации, это может быть предметом для смены», - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что любая административная коррекция, в том числе и переименование областей, возможна только после окончания войны, чтобы не спровоцировать врага на условные "юридические решения".

Что же касается общей коррекции административного устройства после реформы, то, по мнению Безгина, ее следует внедрять после окончания войны и стабилизации расселения граждан, часть из которых может не захотеть возвращаться домой.

«Пока мы не видим, что ситуация с расселением граждан стабилизировалась, то перепланировать устройство рано. Важно понимать, кто переселился, например, в западные области и планирует там оставаться — это рабочий класс или пенсионеры. Это все влияет на состоятельность территории по управлению.