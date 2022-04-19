В США рассматривают возможность признать РоSSию «страной - спонсором терроризма»

РФ может стать пятой в списке таких стран по версии США, информирует ZN.ua.

В США рассматривают возможность признать РоSSию «страной - спонсором терроризма»
© atr.ua

Госдепартамент США изучает вопрос возможного признания РоSSии «страной — спонсором терроризма». Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс, сообщает CNN.

«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон… Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности объявления РоSSии государством — спонсором терроризма.

В настоящее время в список таких государств по версии США входят четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.


Середа Елена, ZN.ua

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