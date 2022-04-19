Новостей.COM ⇒
2022-04-19
В США рассматривают возможность признать РоSSию «страной - спонсором терроризма»
РФ может стать пятой в списке таких стран по версии США, информирует
© atr.ua
Госдепартамент США изучает вопрос возможного признания РоSSии «страной — спонсором терроризма». Об этом заявил представитель ведомства Нед Прайс,
«Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон… Если это будет возможно по закону, мы применим его, если он эффективен и уместен», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о возможности объявления РоSSии государством — спонсором терроризма.
В настоящее время в список таких государств по версии США входят четыре страны: Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.
Середа Елена, ZN.ua