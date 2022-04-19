Ночью враг обстрелял из «Градов» села Криворожского района

В нескольких селах есть разрушение домов.

Ночью враг обстрелял из «Градов» села Криворожского района
© Минобороны РФ

Ночью в Днепропетровской области оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района. Об этом утром сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую громаду. Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально», – сообщил он.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что под обстрел ночью попали такие населенные пункты Криворожского района как Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие. Он подтвердил разрушение частных домов и многоквартирного сектора.


Ирина Знась, ZN.ua

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