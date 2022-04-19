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2022-04-19
Ночью враг обстрелял из «Градов» села Криворожского района
В нескольких селах есть разрушение домов.
© Минобороны РФ
Ночью в Днепропетровской области оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района. Об этом утром
«Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую громаду. Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально», – сообщил он.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что под обстрел ночью попали такие населенные пункты Криворожского района как Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и другие. Он подтвердил разрушение частных домов и многоквартирного сектора.
Ирина Знась, ZN.ua