В случае поставки оружия РоSSии, Китай столкнется с последствиями со стороны всех союзников США – Госдеп

На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс назвал Китай молчаливым партнером Путина в агрессивной войне против Украины. Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность усиления дипломатического давления на Китай с целью заставить прекратить молчаливую поддержку РоSSии, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ответил:

“Мы будем продолжать внимательно следить за уровнем поддержки КНР в отношении РоSSии. Конечно, если бы КНР предоставляла оружие, поставки смогли бы помочь РоSSии уйти от санкций, за это были бы сильные последствия не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров”, – говорится на сайте Госдепа по итогам брифинга Прайса 18 апреля.

Прайс также сказал, что сейчас настал момент, когда каждая страна обязана перед своим народом и международным сообществом четко указать позицию по фундаментальным вопросам, касающимся войны в Украине.