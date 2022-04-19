РоSSийский военно-промышленный комплекс — следующая мишень санкций - замминистра финансов США

РоSSийский военно-промышленный комплекс — следующая мишень для санкций США , заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, сообщает голос Америки .

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи военной машины [РоSSии]. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса и цепочку поставок», — сказал он в ходе выступления в Институте мировой экономики.

По словам Адеймо, США намерены добиться присоединения всех стран к антироSSийским санкциям для давления на Москву.

«Мы продолжаем применять жесткие финансовые санкции в отношении РоSSии и ее ключевых финансовых институтов», - подчеркнул Адейемо. По его словам, США намерены не допустить получения Россией материалов и технологий для ключевых отраслей промышленности "вроде аэрокосмической, электроники и других, связанных с оборонным сектором".

«Наша цель - это добиться, чтобы… все страны мира следовали нашим санкциям, потому что только так мы окажем влияние на РоSSию», - сказал Адейемо.

По его мнению, ожидается, что многие страны последуют за США и союзниками, поскольку “выгоды от ведения дел с широкой коалицией, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся роSSийской экономикой», - подчеркнул Адеймо.

«Мы знали, что для того, чтобы в конечном итоге лишить РФ доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», - пояснил он.

В качестве примера он назвал Южную Корею, Тайвань, США , Японию и Нидерланды, которые "производят самые передовые полупроводники в мире".

«Наша коалиция включает эти страны. Мы знали, что для лишения РФ доступа к конвертируемой валюте основных экономик мира, нужно нацелиться на определенные страны. И вы видели, что эти страны консолидировались в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает РФ к ответственности», - подчеркнул Адейемо.

Заместитель министра финансов США признал, что США слышат «критику некоторых кругов», заключающуюся в том, что ответные действия РоSSии угрожает расколоть мировую экономику. Адейемо не согласился с такой постановкой вопроса.

«Мой вывод иной: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя мировая экономическая система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток обойтись без нее», - сказал заместитель министра.

«Сейчас пришло время удвоить наши инвестиции в общую финансовую архитектуру, способную обеспечивать общее процветание и привлечение к ответственности действующих лиц из числа изгоев», - отметил Адейемо.

Он указал, однако, что Соединенные Штаты могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены.