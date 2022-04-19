Враг накрыл Днепропетровщину «Градами» и артиллерией: «Есть разрушения…»
Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
Так, под удар попали Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и др.
«Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет», - сообщил Вилкул.
В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что ночью оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую общину.
«Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально, идем на работу и продолжаем работать на победу», - призвал Резниченко.
Тем временем появилась информация, что прекращения огня в ближайшие недели ожидать не стоит.
Так считает зам генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффинс. По его словам, роSSийские оккупанты не собираются останавливать наступление на Украину, а прекращение огня не находится даже на "горизонте" двух недель.