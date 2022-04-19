Враг накрыл Днепропетровщину «Градами» и артиллерией: «Есть разрушения…»

Ночью орки массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Так, под удар попали Зеленодольск, Марьянское, Великая Костромка и др.

«Есть разрушения частных домов и многоквартирного сектора. Жертв нет», - сообщил Вилкул.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что ночью оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую общину.

«Есть разрушение домов. Людей не задело. Сейчас все нормально, идем на работу и продолжаем работать на победу», - призвал Резниченко.

Тем временем появилась информация, что прекращения огня в ближайшие недели ожидать не стоит.