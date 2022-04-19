Украине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны Японии

Япония с начала роSSийской военной агрессии поддерживает Украину как на дипломатическом фронте, так и гуманитарной и военной помощью. В связи с угрозой использования Россией химического оружия против украинских военных, японское правительство решило послать костюмы для защиты от такого типа атак, сообщает Министерство обороны Японии.
"Министерство обороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину", - говорится в сообщении.
#JMOD пришел к тому, что в настоящее время предоставляет NBC отходов, NBC masks and Drones to Ukrainian government. Бой Russians побеждает свои страны все еще с тем, что JMOD будет вести нашу сильную поддержку. For #Ukraine. pic.twitter.com/Ge5YjawYOM
— Japanese Ministery of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) April 19, 2022
Кроме того, Япония одновременно с европейскими странами вводит экономические санкции против РФ. Такую позицию поддерживает подавляющее большинство граждан страны.