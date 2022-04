Украине передадут средства химзащиты и дроны - Минобороны Японии

Япония с начала роSSийской военной агрессии поддерживает Украину как на дипломатическом фронте, так и гуманитарной и военной помощью. В связи с угрозой использования Россией химического оружия против украинских военных, японское правительство решило послать костюмы для защиты от такого типа атак, сообщает Министерство обороны Японии .

"Министерство обороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за защиту своей страны все еще продолжается, поэтому Минобороны Японии будет продолжать нашу максимальную поддержку. За Украину", - говорится в сообщении.