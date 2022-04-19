Проживание в Румынии для украинских беженцев

После начала военных действий в Украине более 730 тысяч беженцев покинули страну и выехали в Румынию. Для тех, кто тоже планирует переезд, будет интересно, во сколько обходится жизнь в Румынии.

Стоит отметить, что цены на продукты питания, аренду жилья и проезд в общественном транспорте в Румынии не очень отличаются от аналогичных цен в Украине в довоенное время. В среднем, без учета арендной платы за жилплощадь, месячные расходы в Румынии на одного человека со средним уровнем потребностей составляют около 9-10 тысяч гривен (по курсу 17 апреля).

Большинство категорий продуктов питания в Румынии стоят дешевле, чем в Украине и Польше , но несколько дороже, чем, например, в Молдове. Так, буханка хлеба в Румынии обойдется примерно в 14 гривен, тогда как в Украине такой же хлеб стоит почти вдвое дороже – около 26,5 гривен. Рис на полках румынских магазинов стоит 26,81 грн, молоко - 25,47 грн, десяток яиц - 41,78 грн, твердый сыр (1 кг) – 132 грн, говядина – 170 грн за 1 кг, картофель - 12,33 грн (1 кг). Обед в недорогом ресторане на одного человека в среднем обойдется в 130 гривен.

Что касается аренды жилья, то однокомнатную квартиру в центре города можно снять за 8000 гривен в месяц. Если выбрать жилье ближе к окраине, то цены на аренду будут ниже на порядок. Стоимость аренды жилплощади в Бухаресте несколько выше – от 17500 гривен в месяц и выше.

Проезд в общественном транспорте в Румынии ориентировочно составляет 13 гривен. Проездной в месяц – 410 гривен. Мобильная связь также потребует дополнительных расходов. Стоимость минуты разговора обойдется в 4,3 гривны, 60 Мбит/с - 215 гривен в месяц.