Париж готов поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен роSSийский газ, но Европа зависит от него.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу France 5 .

"Европа зависит от роSSийского газа... но Франции он не нужен", - сказал Макрон. По его словам, сейчас Париж работает над закупкой газа у других стран, а также намерен поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии.