Париж готов поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии

Франции не нужен роSSийский газ, заявил Макрон

Париж готов поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен роSSийский газ, но Европа зависит от него.

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу France 5.

"Европа зависит от роSSийского газа... но Франции он не нужен", - сказал Макрон. По его словам, сейчас Париж работает над закупкой газа у других стран, а также намерен поддержать эмбарго на газ и нефть из РоSSии.

Также президент Франции заявил, что вопросы эмбарго на роSSийскую нефть были отложены не по его инициативе, информирует ZN.ua.


Виктор Конев, ZN.ua

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