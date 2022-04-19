Наступление РФ: Байден и Макрон собирают лидеров Британии, Канады, Италии и не только

США созывают во вторник на фоне роSSийского наступления на Украине встречу с главами нескольких государств: Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши , Румынии. Об этом сообщает французское издание BFMTV, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее президент Макрон заявил, что его диалог с Путиным остановился после того, как стало известно о массовых убийствах роSSийскими военными в Украине.

Также недавно, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Бородянку. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что жестокие военные преступления, совершенные роSSийской армией, не останутся безнаказанными.