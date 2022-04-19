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2022-04-19
ОК "Юг": Корабельная группировка РФ в Черном море отодвинулась на 200 км
Однако враг оказывает в Херсонской области психологическое давление и проводит грязную пропаганду среди гражданского населения, информирует
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В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от украинских берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются. Об этом
В Херсонской области враг продолжает психологическое давление и грязную пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям ВСУ и по населенным пунктам с мирным населением.
Оксана Коваль, ZN.ua