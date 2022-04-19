Последние атаки РоSSии на Украину демонстрируют "кампанию террора" - Нед Прайс

Спикер Госдепартамента Нед Прайс сказал, что нападения РоSSии на Украину в последние дни еще больше демонстрируют, что страна "проводит кампанию террора" против народа Украины. Так он прокомментировал недавние удары РоSSии по Львову, передает CNN .

"Дело в том, что РоSSия не просто вторглась, более чем просто развязала войну, она начала кампанию террора, кампанию жестокости, кампанию гнусной агрессии против народа Украины. И потому, когда речь идет о том, что мы видели в последние часы, и относительно атак против Львова, атак на окраинах Киева или того, что мы видели в таких городах, как Мариуполь, городах, таких как Харьков, то, свидетелями чего мы были в Буче, это, это четкие признаки, они являются ярким свидетельством кампании жестокости, кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины", – заявил Прайс.