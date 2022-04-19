Байден все еще не планирует посетить Украину — Белый дом

После слов Зеленского о возможности визита президента США, информирует ZN.ua.

Байден все еще не планирует посетить Украину — Белый дом
© Flickr/White House

Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки повторила, что поездка президента США Джо Байдена в Украину все еще не планируется после комментариев Владимира Зеленского по поводу возможности такого визита. Об этом она заявила в комментарии CNN.

«Ничего не изменилось — мы продолжаем сосредотачиваться на том, чтобы предоставить Украине, украинскому правительству, украинским лидерам исторический объем помощи в сфере безопасности», — сказала Псаки.

Она добавила, что хотя «президент не планирует лететь» сейчас, «если бы кто-то летел… мы не очерчивали бы отсюда или где-нибудь из правительства подробностей из соображений безопасности, поэтому мы в любом случае не имели бы никаких деталей для анонса».

Ранее Зеленский сказал в интервью CNN, что хотел бы, чтобы Байден посетил Украину.

«Я думаю, что он приедет. Я имею в виду, это его решение, конечно. Которое также зависит от ситуации с безопасностью… Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и именно поэтому должен приехать сюда, чтобы посмотреть», — отметил президент Украины.


Максим Царук, ZN.ua

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