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2022-04-18
Секретарь СНБО призвал украинцев немедленно покинуть территории, где начинаются боевые действия
"Это нужно обязательно сделать".
Фото: Скріншот відео
Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев, находящихся в местах, где начинаются боевые действия, немедленно покинуть эти территории, сообщает "РБК-Украина".
Во время телемарафона Данилов подчеркнул, что "это нужно обязательно сделать".
"Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война продолжается по всей территории Украины, это очень опасно", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай попросил жителей Луганщины "успеть спастись". Раньше он заявлял, что люди боятся выезжать из области из-за трагедии в Краматорске.