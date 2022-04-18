Секретарь СНБО призвал украинцев немедленно покинуть территории, где начинаются боевые действия

"Это нужно обязательно сделать".

Секретарь СНБО призвал украинцев немедленно покинуть территории, где начинаются боевые действия
Фото: Скріншот відео

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинцев, находящихся в местах, где начинаются боевые действия, немедленно покинуть эти территории, сообщает "РБК-Украина".

Во время телемарафона Данилов подчеркнул, что "это нужно обязательно сделать".

"Слезы на глазах от того мальчика, который из Харькова уехал от войны и, к сожалению, потерял пальчик на Львовщине. Должны понимать, что и война продолжается по всей территории Украины, это очень опасно", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай попросил жителей Луганщины "успеть спастись". Раньше он заявлял, что люди боятся выезжать из области из-за трагедии в Краматорске.

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