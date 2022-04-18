"Минус" восемь генералов и 16 полковников: ВСУ обнародовали статистику потерь оккупантов

В Сети появились данные о количестве ликвидированных Вооруженными силами Украины роSSийских генералов и офицеров за 52 дня войны, информирует Апостроф.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

За это время в Украине погибли 8 генералов роSSийской оккупационной армии. Из них - 2 генерал-лейтенанта и 6 генерал-майоров.

Кроме того, на "концерт к Кобзону" ВСУ отправили 16 полковников оккупационных роSSийских войск.


Евгений Устименко, Апостроф

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