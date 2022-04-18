За арестом Виктора Медведчука в тени внимания и правоохранительных органов оказался Андрей Портнов, местонахождение которого неизвестно. Портнов – один из тех деятелей, которые в последние 8 лет готовили основу для роSSийского вторжения.

Одним из доказательств этого является его действия, направленные на освобождение так называемого журналиста "РИА-Новости", распространявшего через свои СМИ московские нарративы Кирилла Вышинского. В частности, Портнов в своем Телеграм-канале призывал украинскую власть освободить Вышинского, информирует Апостроф .

Между тем, Вышинский был лично тайным указом Путина в 2014 году награжден медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и орденом за заслуги перед Отчизной. Награда была вручена "за объективное освещение событий в Крыму".

После увольнения Вышинского, состоявшегося при участии Портнова, при его прибытии в Москву, Вышинского встретили съемочная группа ВГТРК и руководитель информационного агентства "Sputnik" ("РоSSия сегодня") и его друг Дмитрий Киселев.

Андрей Портнов продолжил деятельность в Украине, направленную на подготовку роSSийского вторжения уже с использованием другой информационной площадки – 112 телеканала, где получил статус журналиста.