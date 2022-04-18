Как Портнов готовил идеологическую базу для роSSийского вторжения - расследование

За арестом Виктора Медведчука в тени внимания и правоохранительных органов оказался Андрей Портнов, местонахождение которого неизвестно. Портнов – один из тех деятелей, которые в последние 8 лет готовили основу для роSSийского вторжения.

Одним из доказательств этого является его действия, направленные на освобождение так называемого журналиста "РИА-Новости", распространявшего через свои СМИ московские нарративы Кирилла Вышинского. В частности, Портнов в своем Телеграм-канале призывал украинскую власть освободить Вышинского, информирует Апостроф.

Между тем, Вышинский был лично тайным указом Путина в 2014 году награжден медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и орденом за заслуги перед Отчизной. Награда была вручена "за объективное освещение событий в Крыму".

После увольнения Вышинского, состоявшегося при участии Портнова, при его прибытии в Москву, Вышинского встретили съемочная группа ВГТРК и руководитель информационного агентства "Sputnik" ("РоSSия сегодня") и его друг Дмитрий Киселев.

Андрей Портнов продолжил деятельность в Украине, направленную на подготовку роSSийского вторжения уже с использованием другой информационной площадки – 112 телеканала, где получил статус журналиста.

Сегодня Вышинский уже на федеральных телеканалах в РФ продолжает формировать идеологическую основу для роSSийских солдат, которые идут убивать украинцев. Что касается Андрея Портнова – информация пока отсутствует.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочериВ руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочери
Австрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в УкраинеАвстрия может провести собственное расследование военных преступлений роSSийской армии в Украине
Украинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в ПопаснойУкраинские бойцы обнародовали видео уничтожения роSSийского танка в Попасной
"История устроит нам новый "Нюрнберг": в Катюжанке нашли дневник роSSийского оккупанта"История устроит нам новый "Нюрнберг": в Катюжанке нашли дневник роSSийского оккупанта
Разведка США сознательно слила в СМИ путинский план вторжения РФ Украину - экспертыРазведка США сознательно слила в СМИ путинский план вторжения РФ Украину - эксперты
Один день вторжения в Украину стоил РФ дороже восьми лет войны в Сирии – The EconomistОдин день вторжения в Украину стоил РФ дороже восьми лет войны в Сирии – The Economist
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ
С начала вторжения РФ в Украине погибли почти 2 тысячи мирных жителей — ООНС начала вторжения РФ в Украине погибли почти 2 тысячи мирных жителей — ООН
После роSSийского обстрела в Лисичанске погиб волонтерПосле роSSийского обстрела в Лисичанске погиб волонтер
Зеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в УкраинеЗеленский и Макрон обсудили расследование преступлений россиян в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости