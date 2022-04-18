Одесское побережье укрепляет противодесантную оборону: спикер ОГА рассказал подробности

Одесса, море, корабли

Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук рассказал об укреплении противодесантной обороны черноморского побережья.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 54-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и вернуть полностью контроль над севером Украины. Одесса, несмотря на большой интерес роSSийских войск, осталась неприступной. Спикер Одесской ОГА Сергей Братчук рассказал об укреплении черноморского побережья.

"Несмотря на то, что после потопления ракетного крейсера Москва, флагмана Черноморского флота роSSийской федерации у Черноморского флота еще есть ракетоносители, которые курсируют в Черном море и сейчас проводят перегруппировку. Также понимаем о том, что нет такой активности, чтобы высадить морской десант на черноморском побережье, но я думаю, что в планах врага это есть. Поэтому зная об этих планах командование сил черноморского побережья, Одессы и Одесской области проводят дополнительные меры противодесантной обороны", - сообщил спикер.


Артём Батечко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В "Азове" рассказали, почему россиянам удалось окружить МариупольВ "Азове" рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь
"Чем оркам угрожала СТО?": глава Львовской ОГА рассказал о погибших и раненых в результате атаки оккупантов"Чем оркам угрожала СТО?": глава Львовской ОГА рассказал о погибших и раненых в результате атаки оккупантов
Маляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в УкраинеМаляр рассказала роSSийским оккупантам, как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине
Мужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛОМужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛО
40 погибших, много с оторванными конечностями: мать матроса из затонувшей “Москвы” рассказала о потерях40 погибших, много с оторванными конечностями: мать матроса из затонувшей “Москвы” рассказала о потерях
Украинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской областиУкраинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской области
"Это последние солдаты РоSSии": Арестович рассказал о грядущем сражении за Донбасс"Это последние солдаты РоSSии": Арестович рассказал о грядущем сражении за Донбасс
СБУ задержала несколько вражеских агентов, первые подробности: "Нейтрализовали"СБУ задержала несколько вражеских агентов, первые подробности: "Нейтрализовали"
Оккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробностиОккупанты утром нанесли удар по Броварам: первые подробности
Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"
Последние новости
Подгружаем последние новости