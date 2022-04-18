ООН заявила о возобновлении работы офиса в Киеве

В организации также предлагается организовать переговоры Украины и РФ.

Организация Объединенных Наций возобновляет работу своего офиса в Киеве .

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК-Украина.

Он также выступил с инициативой провести встречу с представителями страны-агрессора РоSSии.

"Мы предложили обеим сторонам прийти к соглашению о том, чтобы представители РФ и Украины встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов. Особенно - военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал Гриффитс.

Он также анонсировал визит в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с турецким. президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН , для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - добавил Гриффитс.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский дал интервью украинским онлайн-медиа. Он отметил, что переговоры с РФ продолжаются. Однако он отметил, что пока доверия к роSSийским переговорщикам нет. Президент рассказал, что были переговоры в частности о гуманитарном коридоре для Мариуполя. Посредником выступал лично президент Эрдоган.

"Мы договаривались, что через Бердянск можно будет забрать раненых, убитых и гражданских людей, в первую очередь женщин и детей. Там совсем маленькие дети. В какой-то момент РоSSия от этой договоренности отказалась, поэтому доверия к ней нет", - рассказал Зеленский.