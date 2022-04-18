ООН заявила о возобновлении работы офиса в Киеве

В организации также предлагается организовать переговоры Украины и РФ.

ООН заявила о возобновлении работы офиса в Киеве
Ілюстративне фото
Фото: пресцентр МВС

Организация Объединенных Наций возобновляет работу своего офиса в Киеве.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает РБК-Украина.

Он также выступил с инициативой провести встречу с представителями страны-агрессора РоSSии.

"Мы предложили обеим сторонам прийти к соглашению о том, чтобы представители РФ и Украины встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов. Особенно - военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал Гриффитс.

Он также анонсировал визит в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с турецким. президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - добавил Гриффитс.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский дал интервью украинским онлайн-медиа. Он отметил, что переговоры с РФ продолжаются. Однако он отметил, что пока доверия к роSSийским переговорщикам нет. Президент рассказал, что были переговоры в частности о гуманитарном коридоре для Мариуполя. Посредником выступал лично президент Эрдоган.

"Мы договаривались, что через Бердянск можно будет забрать раненых, убитых и гражданских людей, в первую очередь женщин и детей. Там совсем маленькие дети. В какой-то момент РоSSия от этой договоренности отказалась, поэтому доверия к ней нет", - рассказал Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве и области изменили время комендантского часаВ Киеве и области изменили время комендантского часа
Время комендатского часа меняют в Киеве и области: начиная с 17 апреляВремя комендатского часа меняют в Киеве и области: начиная с 17 апреля
В Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиянВ Киеве 16 апреля один человек погиб из-за обстрелов россиян
Зеленский в Киеве встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и ЭстонииЗеленский в Киеве встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Шольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в КиевеШольц отреагировал на отказ Украины принять Штайнмайера в Киеве
В Киеве возобновляет работу посольство МолдовыВ Киеве возобновляет работу посольство Молдовы
Марин Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае победы на президентских выборахМарин Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае победы на президентских выборах
Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причинаЗеленский отказался принимать в Киеве президента Германии: названа причина
Бельгийское консульство вновь открывается в КиевеБельгийское консульство вновь открывается в Киеве
"Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение"Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение
Последние новости
Подгружаем последние новости