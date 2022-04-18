Италия приняла решение передать Украине оружие

Итальянское правительство практически единогласно приняло решение о передаче Украине оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги сказал в интервью Corriere della Sera, сообщает «Корреспондент.net».

«Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса ясны: с одной стороны есть народ, подвергшийся нападению, с другой стороны — армия агрессора. Как лучше всего помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе. Для этого нам нужно помогать украинцам напрямую, что мы и делаем», — подчеркнул Драги.

Отказ от передачи оружия он сравнил с призывом к украинцам: «сдавайтесь, принимайте рабство и подчинение». А это, как подчеркнул Драги, противоречило бы европейским ценностям солидарности.

«Проблема оружия серьезна, и я ее не недооцениваю: она связана с личным этическим выбором. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно, но условия те, которые я только что описал», — добавил он.

Драги до последнего момента верил, что РоSSия не станет вторгаться в Украину. Но само вторжение в итоге не удивило итальянского премьера, учитывая накопление роSSийских войск у границы Украины и «прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше , Венгрии, Чехословакии».

Драги отметил, что, как и многие другие, поначалу считал вероятной быструю победу РоSSии, которая также поставила бы под угрозу соседние государства, но этого не произошло и «нет никаких признаков того, что украинский народ может принять роSSийскую оккупацию».

Он назвал действия роSSийской армии в Буче «бесчеловечными», но добавил, что «такие термины, как «геноцид» или «военные преступления», «имеют точное юридическое значение» и нужно время, чтобы определить, какие именно слова лучше соответствуют ситуации.