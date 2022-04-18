Энергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в Украине

Госпредприятие документирует все злодеяния оккупантов, совершенные и продолжающиеся на Запорожской АЭС и в городе Энергодар.

Энергоатом фиксирует преступления ядерного терроризма в Украине

Государственное предприятие “Энергоатом” активно фиксирует преступления ядерного терроризма в Украине.

Об этом сообщил руководитель ГП Петр Котин.

"Энергоатом принимает непосредственное участие в этом процессе, тщательно документируя все детали акта ядерного терроризма и другие злодеяния оккупантов, которые были совершены и продолжаются на Запорожской АЭС и в городе Энергодар", - заявил он.

Компания систематизирует и передает в уполномоченные государственные органы и международные учреждения процессуальные подтверждающие материалы, включая описание и оценку действий представителей Росатома, предварительные подсчеты убытков, причиненных Энергоатому и государству, заявления от свидетелей событий и другую важную информацию.

Напомним, Украина вместе с представителями правоохранительных и следственных органов других государств проводит работу по фиксации преступлений, совершенных Россией на территории нашей страны. В частности, формируется единая документальная доказательная база для будущих национальных и международных судебных разбирательств, истцом которых будет выступать украинский народ.

Оккупанты нанесли Энергоатому убытков на 18 млрд грн.

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