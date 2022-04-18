В Генштабе сообщили, что фиксируют признаки начала наступательной операции РоSSии на востоке Украины

На территории Белгородской области (РФ) вблизи украинской границы начали развертывать вертолетные площадки.

В Генштабе сообщили, что фиксируют признаки начала наступательной операции РоSSии на востоке Украины
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ сообщили, что фиксируют признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

Как говорится в сводке украинского командования, РоSSия активизировала наступательные и штурмовые действия в Слобожанском и Донецком операционных районах, а также на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. В Донецком и Таврическом направлениях оккупационные войска пытаются захватить Лиман, Кременную, Попасную и Рубежное, а также хотят установить полный контроль над Мариуполем.

По информации Генерального штаба, до 24 апреля РФ должна сформировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и во временно оккупированном Крыму, которые будут заниматься охраной админпостроек и важных объектов инфраструктуры на захваченных украинских территориях.

Недалеко от государственной границы с Украиной на территории Белгородской области захватчики начали развертывать вертолетные площадки. В Генштабе не исключают провокации РФ и применения ею армейской авиации в приграничных с Украиной районах для обстрелов гражданских

Ситуация по другим направлениям:

  • на Волынском, Полесском и Сиверском – без существенных изменений в деятельности войск противника.
  • на Слобожанском отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжают частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.
  • на Изюмском агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковых армий Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. В Генштабе ожидают продолжения попыток наступления на направлениях Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.
  • на Южнобугском отдельные подразделения оккупантов продолжают удерживать занятые рубежи и обстреливать позиции ВСУ. Также РоSSия не прекращает попытку установить полный контроль над территорией Херсонской области. Росармия ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имеет.
  • корабли РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать морское побережье Украины, а также ведут разведку.

"На занятых территориях противник похищает и вывозит в роSSийскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных предприятий, минирует поля сельскохозяйственного назначения", - сообщили в Генштабе ВСУ.

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