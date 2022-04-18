Угроза Киеву ликвидирована — Залужный

Он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, информирует ZN.ua.

Угроза Киеву ликвидирована — Залужный
© Валерий Залужный / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на сегодняшний день вся Украина в зоне опасности ракетных и бомбовых ударов. При этом угроза столице ликвидирована, заявил он на своем Телеграмм-канале.

"Нам удалось ликвидировать непосредственную угрозу столице Украины – городу Киеву. Однако, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов", – заявил Залужный.

Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и с пониманием реагировать на временные ограничения передвижения. Также Залужный напомнил, что стоит воздержаться от публикации фото и видео последствий роSSийской бомбардировки, информации по этому поводу и возможных новых целей оккупантов.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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