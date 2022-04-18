Украина дала достойный отпор оккупантам, но остается опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны РФ, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал о результатах двухмесячного сопротивления Украины роSSийскому вторжению.

Украина дала достойный отпор оккупантам, но остается опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны РФ, - Залужный
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Украинские силы обороны дали достойный отпор россиянам на северном и северо-восточном направлениях, удалось полностью освободить от оккупантов Киевщину, Черниговщину и Сумщину и ликвидировать непосредственную угрозу Киеву. Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он призвал жителей освобожденных районов быть осторожными, "поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах".

Залужный подчеркнул не игнорировать сигналы воздушной тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля.

"Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что удалось существенно снизить угрозу с моря на южном направлении благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ. Однако остается опасность высадки морских и воздушных десантов. Поэтому Украина продолжила укреплять противодесантную оборону, в частности, за счет материально-технической помощи стран-партнеров.

"Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от вероятных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска снизило риск высадки десанта и огневого поражения с моря", - сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что РоSSия, перегруппировав свои силы и средства, пытается прорвать оборону по нескольким направлениям, сосредоточив основные усилия на Изюмском. "Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами", - добавил Залужный.

"Несмотря на преобладающие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери. Сохраняем боевой дух и веру в Победу!" - подчеркнул Главнокомандующий.

Напомним, сегодня представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что РФ завершает перегруппировку сил для наступления на Донбасс, в Черном море сосредоточила минимум 36 ракет.

По информации СБУ, некоторые подразделения росармии под Николаевом потеряли свыше 70% личного состава.

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