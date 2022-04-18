Оккупанты накануне Пасхальных праздников активизируют деятельность ДРГ, – Енин

"Ошибочное мнение исходить из того, что если в определенной области не происходят боевые действия, то там невозможны террористические акты".

РоSSийская федерация активизирует деятельность ДРГ. Об этом рассказал первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин, информирует пресс-служба МВД .

“Мы накануне Пасхальных праздников и, безусловно, роSSийская сторона, мы не исключаем, может прибегнуть к определенным провокациям с тем, чтобы потом переложить ответственность на нас. Соответственно, Нацполиция будет принимать дополнительные меры безопасности”, – сказал первый заместитель главы МВД .

Енин отметил, что уже неоднократно наблюдались попытки РоSSии подвергать ракетно-бомбовым ударам территории воинских частей и места хранения горюче-смазочных материалов.

“Те же объекты могут стать мишенью враждебных ДРГ. Хочу в очередной раз обратить внимание на бдительность наших граждан, с помощью которых нам удается часто выявлять враждебных информаторов и корректировщиков огня”, – сказал он.

Первый замминистра обратил внимание на то, что ошибочное мнение исходить из того, что если в определенной области не происходят боевые действия, то там невозможны террористические акты.

“К большому сожалению, ДРГ не ходят с парашютами за спиной и не имеют других характерных отличий. Именно поэтому мы акцентируем на бдительности наших сознательных граждан”, – резюмировал Енин.

Напомним, сотрудники Национальной полиции за месяц задержали около 600 диверсантов.