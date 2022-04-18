Ле Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем

Она также снова поддержала аннексию Крыма.

Ле Пен готова после войны в Украине сотрудничать с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем
© politikus.ru

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что если бы была президентом, то пошла бы на сотрудничество с РФ после войны в Украине, чтобы убедиться, что Москва не создаст альянс с Пекином. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Французское общественное радио.

"Нужно будет дипломатично, когда закончится война [в Украине], когда будет подписан мирный договор, попытаться избежать этой связи, которая рискует стать для нас самой большой опасностью 21 века", — сказала Ле Пен.

По ее мнению, Китай и РоSSия могут стать крупнейшей в мире военной силой.

"Представьте… если мы позволим первому производителю сырья в мире — каким является РоSSия — [создать альянс] с первым заводом мира — каков Китай — то, вероятно, позволим им основать первую военную силу мира. Я считаю, что это потенциально значительная опасность" – добавила кандидат.

В издании отметили: Ле Пен настаивает, что стоит на стороне Украины в войне, потому что является поклонницей национального суверенитета. В то же время она является давней поклонницей Владимира Путина и получала партийные ссуды от банка РФ.

Также отмечается, что депутат давно хочет, чтобы Франция и Европа объединились с путинской Россией. В частности, в 2011 году Ле Пен заявила, что у ее страны "общие цивилизационные и стратегические интересы" с РФ.

Кроме этого, кандидат вновь поддержала незаконную аннексию Крыма Россией, заявив: "Крым никогда не был захвачен… в Крыму был референдум". По ее словам, аннексия Крыма "кардинально отличается" от нынешнего роSSийского вторжения в Украину.

Ранее Марин Ле Пен подтвердила, что до сих пор считает Крым роSSийским. Она также сказала, что не жалеет о запрете на въезд в Украину.


Максим Царук, ZN.ua

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