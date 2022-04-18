В "Азове" рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь

До войны было понятно, что город "будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", информирует ZN.ua.

В
© Полк "Азов"/Facebook

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. Во время интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему оккупантам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.

Проблема не только с вооружением, хотя она главная. Но кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.

"Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно сложнейшая ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с ним довольно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", - сказал Билецкий.

Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны "Азова", так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.

"Это 100%. Это глубокое решение. "Азов" и не ставил никогда перед собой другого выбора", – добавил он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреляАктуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреляОккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреля
Гайдай объяснил, почему ВСУ отошли из КременнойГайдай объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной
Мужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛОМужчин ловят на улицах и снимают с автобусов: в СБУ рассказали об особенностях роSSийской мобилизации в ОРДЛО
"Ситуация контролируемая. Мариуполь - без изменений", - отчет ОВА по состоянию на 08:00 18 апреля"Ситуация контролируемая. Мариуполь - без изменений", - отчет ОВА по состоянию на 08:00 18 апреля
Украинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской областиУкраинские бойцы рассказали подробности уничтожения вражеского вертолета в Харьковской области
Украина будет бороться за Мариуполь до конца - премьер-министрУкраина будет бороться за Мариуполь до конца - премьер-министр
WP: Деньги должны были одолеть зло, почему тогда появился Путин?WP: Деньги должны были одолеть зло, почему тогда появился Путин?
В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже 5 детейВ Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжек погибли уже 5 детей
Договориться с оккупантами о тишине не удалось, гуманитарных коридоров сегодня не будетДоговориться с оккупантами о тишине не удалось, гуманитарных коридоров сегодня не будет
В Мариуполь оккупанты отправили "на мясо" донецких музыкантов - погиб известный пианистВ Мариуполь оккупанты отправили "на мясо" донецких музыкантов - погиб известный пианист
Последние новости
Подгружаем последние новости