В "Азове" рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь
До войны было понятно, что город "будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", информирует
Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. Во время
Проблема не только с вооружением, хотя она главная. Но кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.
"Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно сложнейшая ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с ним довольно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", - сказал Билецкий.
Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны "Азова", так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.
"Это 100%. Это глубокое решение. "Азов" и не ставил никогда перед собой другого выбора", – добавил он.