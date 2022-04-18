В "Азове" рассказали, почему россиянам удалось окружить Мариуполь

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что военные, которые сегодня защищают Мариуполь, будут на своих позициях до последнего. Во время интервью Янине Соколовой он назвал причину, почему оккупантам удалось оцепить город - его защитникам не хватало оружия.

Проблема не только с вооружением, хотя она главная. Но кроме этого, существуют проблемы продовольствия и питьевой воды.

"Нужно понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно сложнейшая ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема - это вооружение... Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с ним довольно тяжелая ситуация... Планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении", - сказал Билецкий.

Он отметил, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны "Азова", так и молодые добровольцы, решившие отправиться на помощь Мариуполю. При этом Билецкий уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.

"Это 100%. Это глубокое решение. "Азов" и не ставил никогда перед собой другого выбора", – добавил он.