The Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с Россией

Как и во времена вмешательства СССР во Вьетнамскую войну, передача оружия – это еще не участие в битве, информирует ZN.ua.

The Economist: Поставка танков Украине не будет означать, что НАТО воюет с Россией
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Во время войны миллиард евро тратится очень быстро. Но 15 апреля Германия объявила, что выделит именно такую сумму на военную помощь Украине. И это несколько смягчило критику, с которой столкнулся Берлин из-за отказа отправлять украинской армии танки.

За два дня до этого США пообещали новый пакет помощи на 800 миллионов долларов, которая включает бронемашины для пехоты и вертолеты. Великобритания отправляет бронированные патрульные машины и противокорабельные ракеты, а Чехия – ПЗРК и танки Т-72. Словакия, которая уже передала Украине системы ПВО С-300, допустила, что может отдать ВСУ еще свои самолеты МиГ-29, ведь украинские пилоты знают, как ими управлять, - пишет The Economist.

Еще в марте США отвергли аналогичное предложение по МиГ-29 от Польши, опасаясь «спровоцировать» реакцию РоSSии и таким образом втянуть НАТО в войну. Президент Франции Эммануэль Макрон откровенно заявил, что передача украинской армии тяжелого вооружения может привести к тому, что РоSSия будет считать НАТО «воюющей стороной», то есть стороной конфликта, а значит законной мишенью, в соответствии с законами войны. Сейчас США говорят, что не против предложения Словакии по передаче самолетов Украине.

С начала войны друзья Украины передавали ей только стрелковое оружие, а также противотанковые и противовоздушные ракеты. Но поскольку растут подозрения, что война затянется, они стали более готовыми поставлять сложные системы, которые будут требовать специальную подготовку. РоSSийские военные преступления также убедили союзников, что стоит передать Украине более тяжелое оборудование для освобождения территорий, занятых роSSийской армией. К тому же появилось убеждение, что пора перейти от советских образцов к современному оружию НАТО, которое будет легче обслуживать и поставлять.


Лесь Димань, ZN.ua

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