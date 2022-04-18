РФ сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет

Рашисты готовятся к атаке на востоке Украины.

РФ сосредоточила в Черном море не менее 36 крылатых ракет
© Sputnik

РоSSия сосредоточила в акватории Черного моря пять носителей крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Их потенциальный суммарный залп – не менее 36 ракет, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Ukraine Media Centre Kyiv.

«Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Наряду с этим, противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре Украины, за минувшие сутки количество вылетов самолетов оперативно-тактической авиации РоSSии увеличилось более чем в полтора раза», - сказал Мотузяник.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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