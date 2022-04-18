Оккупанты рвутся на Славянск и штурмуют Мариуполь: сводка Генштаба ВСУ на вечер 18 апреля

Идут 54-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. На вечер понедельника, 18 апреля, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

С целью усиления наступательных возможностей, захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в оккупированном Крыму. Планируется их использование для поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне, охране административных зданий и важных объектах инфраструктуры на захваченных территориях. Ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

Не исключаются провокационные действия и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах РФ , в том числе нанесение ударов по гражданским объектам.

На Слобожанском направлении группировка врага, включающая отдельные подразделения 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях кафиры пытаются захватить Лиман, Кременную, Попасную и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком , Попаснянском , Кураховском и Запорожском направлениях . Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений. Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на содержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".