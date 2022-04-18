Коммунальщики убрали разбитую технику врага с Металлолом - штрассе: как выглядит центральная улица Бучи

В Сети появились фотографии центральной улицы Бучи, где еще совсем недавно находилась подбитая роSSийская военная техника - теперь от нее не осталось и следа, информирует Апостроф.

Кадры опубликовал в Telegram представитель МВД Украины.

РоSSийские танки, БТРы, БМП, БМД, БРДМ, грузовики и прочие единицы военной техники пытались прорваться через Бучу в Киев, чтобы свергнуть действующую украинскую власть, но в итоге были разбиты нашими защитниками.

После того, как Бучу освободили украинские войска, коммунальные службы приступили к уборке улиц города. Теперь на улице Вокзальной и следа не осталось от металлолома, который раньше был боевой техникой оккупантов.


Евгений Устименко, Апостроф

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