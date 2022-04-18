Зеленский передал представителю ЕС заполненный опросник для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
Ответы в ЕС пообещали быстро проанализировать.
Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщается на сайте главы государства.
При этом Зеленский отметил, что вступление нашего государства в ЕС происходит в "очень трагическое время, когда многие украинцы, исповедующие европейские ценности, теряют жизни".
"Однако народ Украины объединен этой целью – чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского Союза", – отметил он.
Он выразил надежду, что Украина получит поддержку и станет кандидатом на вступление в ЕС.
"Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет положительной для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил по пути к независимости и демократии", - сказал президент.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.
Напомним, опросник для получения Украиной статуса кандидата на вступление президенту Украины Владимиру Зеленскому лично передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйєн вот время ее визита в Киев 8 апреля.