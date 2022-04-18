Гайдай объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной

Если бы наши военные оставались на прежних позициях – потеряли бы большое количество личного состава. Им нужно перегруппироваться, информирует ZN.ua.

Гайдай объяснил, почему ВСУ отошли из Кременной
© Hromadske.ua

ВСУ сегодня вышли из Кременной, после чего туда зашел враг, потому что оккупанты ровняли город с землей. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время эфира на телеканале "ДОМ", отметив, что никакого предательства здесь нет.

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны очень сильно все разбито, сильно пристрелялись орки и уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а просто начали равнять все с землей", — отметил Гайдай.

Таким образом, наши защитники отошли, чтобы перегруппироваться.

"Ничего сверхъестественно критичного тут нет, не надо искать зраду. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", - сообщил Гайдай.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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